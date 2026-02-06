“El presidente Gustavo Petro no votará en la consulta del 8 de marzo: Iván Cepeda

Desde el camellón de la bahía de Santa Marta, el candidato presidencial Iván Cepeda afirmó que el presidente Gustavo Petro no participará en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo.

Asimismo, dijo que no le preocupa que el progresismo y la izquierda lleguen divididos a primera vuelta y que están más unidos que nunca.

La declaración se dio en respuesta a una pregunta de Caracol Radio, en la que se le consultó si la izquierda llegaría dividida a la primera vuelta presidencial. Frente a este panorama, Cepeda fue enfático en señalar que no existe fractura alguna dentro del sector.

“La izquierda está compacta, estamos más unidos que nunca, somos la principal fuerza política de este país”, afirmó el candidato, descartando cualquier división interna de cara a las próximas elecciones.

Con estas declaraciones, Cepeda busca enviar un mensaje de cohesión y fortaleza del bloque de izquierda, en medio del debate político que antecede al proceso electoral.