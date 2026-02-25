Concejal de Bogotá pide renuncia del secretario de Seguridad por casos de inseguridad en la ciudad

La seguridad en Bogotá sigue siendo un reto para las autoridades. El caso de Diana Ospina, mujer que fue víctima de un secuestro extorsivo en Bogotá, puso nuevamente sobre la lupa el trabajo de la Secretaría Distrital de Seguridad, en cabeza de César Restrepo. Por este motivo, desde diferentes sectores han pedido su renuncia.

Diana Diago, concejal de Bogotá, rechazó el secuestro del que fue víctima Ospina y aseguró que la ciudad pasa por un momento complejo en materia de seguridad. “Lo que le pasó a Diana es absolutamente lamentable. Hoy en Bogotá una mujer no puede salir tranquila a divertirse porque termina secuestrada”, afirmó la cabildante.

Según sus cifras, en 2025 en Bogotá se presentaron 39 casos de secuestro extorsivo, 6 usando como medio un vehículo, 20 usando una moto. En ese sentido, Diago cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán y a su secretario de Seguridad por lo que calificó como una “ausencia total de resultados” en materia de seguridad.

La concejal exigió la renuncia de Restrepo y reiteró la necesidad de implementar un plan de transporte seguro en las zonas de rumba, articulado con el gremio de taxistas y otras autoridades, como una medida preventiva inmediata para proteger a los ciudadanos.

“Es inaceptable que hoy las bandas delincuenciales estén transando con las víctimas después de salir a divertirse. Muy mal que Bogotá esté viviendo este nivel de inseguridad. La ciudad necesita acciones reales y decisiones firmes ya”, concluyó Diago.