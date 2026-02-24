Video registra el momento en que dos personas interceptan el taxi que llevaba a Diana Ospina

En video, quedó registrado el momento exacto en que Diana Ospina alcanza a llegar a su vivienda y luego es abordada por dos sujetos, que se bajan de otro vehículo tipo taxi.

En las imágenes, se puede observar cómo Diana Ospina, de 35 años, iba a bordo del taxi que tomó al frente a una discoteca en la localidad de Chapinero.

Mientras se movilizaba por una calle de Santa María del Lago, en Engativá, el vehículo detuvo su marcha y en ese momento dos sujetos se bajan de otro carro de servicio público que seguía a la mujer y se suben por la parte trasera.

Las imágenes evidencian que la mujer fue interceptada a las 2:33 de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero y habría sido víctima del paseo millonario, ya que después de perderse su rastro se conoció que le habían sustraído 40 millones de pesos.

Este lunes 23 de febrero, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que Diana Ospina fue hallada con vida. La mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador, y ya está con su familia.

La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente, dijo Galán.