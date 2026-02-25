Cierran de manera preventiva patio de la cárcel La 40, en Pereira, por caso confirmado de varicela

Pereira

Las autoridades penitenciarias de Pereira ordenaron el cierre temporal del patio cinco del centro penitenciario de varones, luego de confirmarse un caso positivo de varicela entre la población privada de la libertad.

La medida fue adoptada por recomendación de la Secretaría de Salud municipal y contempla aislamiento total del pabellón durante 21 días, suspensión de visitas y seguimiento médico permanente, con el fin de evitar la propagación del virus.

Aunque hasta el momento solo se ha reportado un caso, el protocolo sanitario establece acciones inmediatas en este tipo de escenarios. Según explicó el director de la cárcel La 40, capitán Mauricio Andrés Erazo, el cierre se implementó de manera preventiva y en cumplimiento de los lineamientos técnicos de la autoridad sanitaria local.

“El interno obviamente está fuera de peligro, está aislado, está siendo valorado por la parte médica diariamente, ya los internos tienen conocimiento, deben utilizar tapabocas permanente, lavado de manos, al igual que los funcionarios de custodia y vigilancia; una de las medidas es la suspensión de la visita para ese patio, especialmente las madres gestantes, las personas mayores de 60 años y los menores de edad.”

En medio de la contingencia, el Ministerio Público efectuó una visita de inspección para verificar las condiciones de atención médica, los protocolos de bioseguridad y el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

La revisión incluyó la disponibilidad de insumos médicos y el seguimiento epidemiológico dentro del establecimiento en todos los patios.

La Secretaría de Salud recomendó mantener vigilancia activa durante tres semanas, periodo estimado para la incubación y control del virus. Durante ese tiempo, el personal médico deberá reportar cualquier síntoma sospechoso y activar de inmediato las rutas de atención.