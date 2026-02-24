CNE presentó en Pereira la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales

Pereira

La socialización de la nueva plataforma tecnológica se realizó en el Hotel Movich y contó con la participación de autoridades electorales, representantes de organizaciones políticas, misiones de observación y actores institucionales del Eje Cafetero.

Uno de los ejes centrales que tiene la nueva herramienta es la acreditación digital de los actores electorales mediante la expedición de un código QR individual para testigos, observadores y auditores de sistemas. Este código deberá ser presentado ante la Fuerza Pública para autorizar el ingreso a los puestos de votación, mecanismo con el que se busca reducir riesgos de suplantación y reforzar los filtros de acceso durante la jornada electoral.

José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia Electoral del Consejo Nacional Electoral, desde la capital de Risaralda, habló sobre la importancia de esta herramienta.

“Por primera vez en Colombia los partidos políticos tienen una herramienta de esta magnitud para ejercer control directo al proceso de votacion y a los sistemas dispuestos para la transmisión de datos; esperamos, en Pereira, es que las organizaciones políticas que inscribieron lista de candidatos a Cámara de Representantes y al Senado, postulen a sus testigos y a sus auditores de sistemas para todas las mesas dispuestas.”

El director de Inspección y Vigilancia Electoral añadió que, “los datos no pueden ser mutados porque inmediatamente se diligencia el documento E14, se toma la foto por el testigo y a través del aplicativo viaja a la organización, que en cuestión de segundos se dan cuenta el número de votos de esa mesa."

La herramienta ha sido sometida previamente a simulacros técnicos con el fin de evaluar su capacidad operativa bajo escenarios de alta demanda. En uno de los ejercicios, el sistema procesó una carga simulada de 6.405.700 testigos electorales y 2.798 auditores de sistemas, además de una División Político-Administrativa Electoral con más de 13.800 puestos de votación.

Las pruebas han incluido la generación automatizada de actos administrativos de acreditación y credenciales, con el propósito de medir tiempos de respuesta y estabilidad tecnológica. Según los resultados entregados por la entidad, el sistema mostró tiempos óptimos de procesamiento, alta concurrencia y tolerancia al estrés tecnológico, indicadores considerados clave para su implementación en escenarios reales.

Con esta iniciativa, el CNE avanzó en la digitalización de los procesos de inscripción y acreditación de actores electorales, y le apuesta a una mayor trazabilidad de la información, reducción de trámites presenciales y fortalecimiento de la supervisión institucional.

La presentación en Pereira permitió socializar el alcance de la herramienta en una región estratégica del país y sirvió como espacio de articulación entre autoridades y organizaciones políticas, previo al desarrollo de las elecciones al congreso este 8 de marzo.