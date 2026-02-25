Calendario lunar marzo 2026 para cortar el cabello: Días ideales para ‘recuperar’ su pelo rápido

Mejores dias para cortarse el cabello, 14 al 31 de marzo: crece más rápido, según calendario lunar/ Getty Images

La creencia en la astrología y su relación con las fases de la luna ha tenido un aumento exponencial en los últimos años. Son muchas las personas que toman decisiones dependiendo del satélite natural de la tierra.

Dentro de esas decisiones se encuentra el cambio de estilo o un simple corte de cabello, puesto que la luna sería la encargada de permitir el crecimiento más rápido, abundante y sano.

De acuerdo con expertos en astrología, la luna sí tiene mucha influencia en este tipo de cambios físicos como es el corte de cabello.

Incluso, hay quienes afirman que no solo tiene que ver con el crecimiento del pelo, sino también con el cambio de color y el peinado. No obstante, esto dependerá del cambio que quiera hacerse, por lo que debe tener en cuenta cuál es el resultado que espera y las fechas en las que podría conseguirlo más rápido.

¿La luna afecta también la depilación corporal?

Mientras que para muchos la luna no afecta cosas tan banales como el bello corporal, los expertos en astrología suelen hablar de la depilación, que también enfrentaría cambios y tendría fechas exactas para obtener mejores resultados.

Según indica el portal web de Cuerpomente, todo esto se trata de la agricultura biodinámica, es decir, el tiempo del ciclo lunar que favorece ciertos efectos sobre los cultivos, un crecimiento más lento o rápido del cabello y el vello corporal.

De este modo, la agricultura biodinámica se divide en periodos raíz, periodos hoja y periodos flor, los cuales están en función de la fase de la Luna, su órbita ascendente o descendente y su altura en el firmamento, que calcula según la constelación por la que pasa en cada momento.

Calendario lunar de marzo 2026

El portal web Cuerpomente asegura que para el inicio de marzo habrá un eclipse lunar.

“Este segundo eclipse del año será un eclipse lunar total que dejará ver la Luna de sangre en Norteamérica y zonas de Asia, Australia y el Pacífico. En América Latina podrá verse en su fase parcial”, menciona.

Por otra parte, menciona que los mejores momentos para cortarse el pelo serán cuatro días específicos de marzo; por ende, agéndese con las siguientes fechas.

Luna llena: 3 de marzo de 2026

Cuarto menguante: 11 de marzo de 2026

Luna nueva: 19 de marzo de 2026

Cuarto creciente: 25 de marzo de 2026

