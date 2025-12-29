Uno de los grandes problemas con el paso de los años entre los hombres es la pérdida de cabello, fenómeno conocido como alopecia o calvicie, no solo afecta el cuero cabelludo, sino otras zonas en las que existe pelo, ya sean las pestañas, axilas, barba, entre otras.

Aunque esta condición puede ser heredada, los hábitos de consumo de alimentos y bebidas también influyen para que esto suceda, es así como la Universidad de Tsinghua, en la capital de China, Beijing, realizó un estudio que posteriormente se publicó en la revista ‘Nutrients’ y que demostró que el consumo de estas bebidas tendría como consecuencia la calvicie.

Populares bebidas estarían asociadas a la pérdida de cabello de los hombres

El estudio indica que aunque el consumo de bebidas azucaras o energizantes no es una causa directa de la alopecia, sí está relacionada debido al exceso de azúcar que componen estos líquidos, ¿la razón? Con un mayor consumo de azúcar se provoca resistencia a la insulina, lo que conlleva una dificultad en la circulación sanguínea y, posteriormente, daños en los folículos pilosos.

Los análisis también revelaron que un 50% de los hombres comienza a evidenciar la pérdida de cabello a los 50 años, sin embargo, un 25% puede vivir esto desde los 21 años, edad bastante temprana, pero que cada vez se hace más evidente.

Finalmente, otro dato que despertó preocupación es que al menos un 42% de personas consumidoras de energizantes tienen más probabilidades de padecer pérdida de cabello.

¿Por qué energizantes y gaseosas provocan calvicie?

Como se mencionó anteriormente, el exceso de azúcar es una de las principales razones de la pérdida de cabello masculino por consumo de estas bebidas, no obstante, existen otras razones que provocan esto:

Exceso de Azúcar: El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general.

El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general. Cafeína y Aditivos: Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo.

Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo. Impacto Hormonal: El exceso de azúcar y grasas poco saludables (a menudo acompañantes) puede alterar hormonas, acelerando la caída.

Además de energizantes y bebidas azucaradas...

Otro estudio realizado en Estados Unidos advierte que además del consumo de estas bebidas, otra razón por la que se produce la pérdida de cabello en los hombres es la ansiedad, la cual se presenta, en promedio, luego de los 20 años de edad, en consecuencia del paso de la adolescencia a la adultez, ciclo que trae consigo mayores responsabilidades.

Este escenario empeora más cuando se suma la falta de descanso apropiado; no dormir ni comer saludable también está relacionado con este fenómeno, por lo que se recalca que unos buenos hábitos combinados con ejercicio fortalecen las propiedades del cuerpo.