Avanza preparación electoral, partidos políticos del Valle del Cauca reciben capacitación del CNE

El Consejo Nacional Electoral inició capacitaciones dirigidas a las organizaciones políticas del Valle del Cauca sobre el manejo de la plataforma de acreditación de actores electorales.

Esta labor se lleva a cabo para garantizar la transparencia, la eficiencia y el adecuado uso de las herramientas tecnológicas durante las elecciones del próximo 8 de marzo donde se elegirá el congreso del país.

“En las capacitaciones brindamos la pedagogía necesaria para que los delegados comprendan el funcionamiento de la plataforma que actualmente está poniendo a disposición el Consejo Nacional Electoral, con el fin de que la postulación de testigos electorales sea ágil y sencilla, y se realice antes del 01 de marzo, fecha límite establecida”, señaló Daniela Guerrero Coronel, enlace territorial del CNE en el Valle del Cauca.

Para quienes pertenecen a los partidos y movimientos políticos del departamento, pueden asistir a la sede del Consejo Nacional Electoral en Cali, ubicada en la calle 3 #4-19, en el barrio San Antonio, donde recibirán una orientación completa sobre este proceso. La atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana al mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde.

Cabe tener en cuenta que el Valle del Cauca se consolida como uno de los departamentos con mayor número de testigos electorales inscritos en la plataforma de postulación y acreditación de actores electorales del Consejo Nacional Electoral.

Asimismo, se recuerda que una vez finaliza el plazo de postulación, el Consejo Nacional Electoral realiza el proceso de acreditación mediante un acto administrativo electrónico y expide una credencial digital con código QR, requisito obligatorio para ejercer funciones durante la jornada.

De acuerdo con el consolidado nacional, el departamento del Cesar lidera el ranking con el 33% de las inscripciones de testigos, seguido del Valle del Cauca con el 19,3% y Córdoba con el 9,9%.