Construirán nuevo CAI de la Policía en el sur de Cali: inversión supera los $4 mil millones

El sur de Cali tendrá un nuevo CAI de la Policía. La Gobernación del Valle anunció la construcción de esta infraestructura en el barrio Ciudad Jardín, comuna 22, con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos.

El proyecto fue socializado con residentes y comerciantes del sector, donde se explicó que el nuevo punto policial estará ubicado en un lote de aproximadamente mil 500 metros cuadrados, entregado provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La obra busca reforzar la seguridad en una de las zonas con mayor crecimiento residencial, comercial y educativo del sur de la capital vallecaucana, donde diariamente se movilizan estudiantes, trabajadores y visitantes.

De acuerdo con la administración departamental, el proyecto ya cuenta con estudios técnicos, jurídicos y administrativos, además de mesas de trabajo con la comunidad y acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cali. Los recursos provienen de la Tasa de Seguridad.

Desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle señalaron que la nueva infraestructura permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer la presencia policial en la comuna 22 y sectores aledaños.

Comerciantes y líderes juveniles del sector manifestaron que la construcción del CAI podría impactar positivamente la percepción de seguridad.