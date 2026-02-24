Cachorro de venado huérfano en el Cauca fue rescatado y recibe atención en Cali

En zona rural del municipio de Sotará, en el departamento del Cauca, un cachorro de venado quedó huérfano luego de que su madre fuera atacada por perros de la zona.

Aunque el pequeño logró salir ileso del ataque, su corta edad lo dejó en una situación de alta vulnerabilidad para sobrevivir en libertad, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades ambientales.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca asumió el rescate y activó el protocolo de atención para fauna silvestre, garantizando su traslado seguro y valoración inicial.

Posteriormente, el cachorro fue llevado a la ciudad de Cali, donde permanece en el hogar de paso del DAGMA. Allí, un equipo de veterinarios realiza una crianza controlada y un proceso de rehabilitación enfocado en asegurar un desarrollo adecuado que permita, en el futuro, su liberación o retorno a su hábitat natural.

Según el reporte veterinario, el pequeño venado se encuentra en buen estado de salud y bajo monitoreo permanente.