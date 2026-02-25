Fundación Valle del Lili, el mejor hospital de Colombia por quinto año consecutivo

Por quinto año consecutivo fue reconocida como el mejor hospital de Colombia en el ranking World’s Best Hospitals 2026, publicado por Newsweek.

La Fundación Valle del Lili fue reconocida como el mejor hospital de Colombia por quinto año consecutivo, según el ranking World’s Best Hospitals 2026 publicado por la revista Newsweek.

En la medición global, la institución se ubicó en el puesto 126 entre los 250 mejores hospitales del mundo, ascendiendo 23 posiciones frente al año anterior y consolidándose dentro del 10% con mejor desempeño internacional.

Evaluación internacional

El ranking analizó 2.530 hospitales en 32 países, teniendo en cuenta criterios como resultados clínicos, calidad en la atención, experiencia del paciente y la opinión de más de 100.000 expertos del sector salud a nivel mundial.

Estos indicadores permiten comparar estándares asistenciales y niveles de desempeño entre instituciones de distintos sistemas de salud.

Centro de referencia

De acuerdo con la publicación, el posicionamiento de la Fundación Valle del Lili responde a factores relacionados con calidad médica, innovación, infraestructura y procesos centrados en el paciente.