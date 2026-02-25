Así está la rentabilidad de CDT para MARZO 2026: Los mejores para invertir de 2 a 6 meses. Getty Images

Los Certificados de Depósito, CDT, son uno de los vehículos financieros más utilizados por los colombianos. Este título valor emitido por un banco o entidad financiera permite que las personas inviertan sus ahorros y obtengan beneficios a bajo riesgo.

Las tasas de interés de los CDT varían constantemente entre entidades, de acuerdo a factores como las decisiones del Banco de la República en esta materia, la necesidad de liquidez o la competitividad del mercado.

Le podría interesar: ¿Cómo trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro? Beneficios y documentación requerida

Esta tasa puede ser variable o fija, según se defina al momento en el que el usuario decide abrir el CDT. Una vez terminado el plazo, que puede ir desde 2 meses hasta 3 años (1094 días), el usuario puede retirar el dinero más lo generado por los intereses.

Mejores tasas CDT en marzo 2026

Las tasas de los CDT suelen variar, según explica MejorCDT, dependiendo de la estrategia de captación que tiene cada banco o entidad financiera. Mientras que algunos reciben dinero, por ejemplo, a través de cuentas de ahorro, otros se enfocan en los CDT, teniendo la posibilidad de ofrecer mayor rentabilidad.

Tenga en cuenta que las cifras de la comparación se expresan en cuanto a la Tasa Efectiva Anual (E.A.), la cual representa el rendimiento obtenido a un año por el capital invertido.

Lea también: ¿Cómo lograr un crédito de 100 millones de pesos en 2026? FNA abre la puerta a pensionados

Conozca a continuación cuáles son los bancos y entidades con las mejores tasas para invertir en marzo, según el reporte de la Superfinanciera:

Mejores tasas a 6 meses (180 días)

La Hipotecaria: 12,90 % E.A. Tuya: 12,28 % MiBanco S.A.: 12,07 % Banco de Occidente: 11,47 % Banco Santander: 11,30 %

Mejores tasas a 3 meses (90 días)

MiBanco S.A.: 11,41 % E.A. Banco Finandina: 11,20 % Banco de Occidente: 11,08 % Bold: 11 % Banco W S.A.: 10,99 %

Mejores tasas a 2 meses (60 días)

Banco de Bogotá: 9,41 % E.A. NU: 9,40 % Bancolombia: 9,09 % Banco de Occidente: 8,74 % Banco GNB Sudameris: 8,69 %

¿Cómo abrir un CDT?

Si desea abrir un CDT, tenga en cuenta los siguientes pasos que habitualmente se siguen, ya sea un producto físico o digital, con tasa variable o fija: