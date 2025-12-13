Cuánto da un CDT de 100 millones de pesos en Colombia en un año: Ganancias según estos 3 bancos

En Colombia, hay bancos y entidades financieras que manejan los Certificados de Depósito a Término, también conocidos como CDT, para que las personas puedan consignar una cierta cantidad de dinero y recibir una suma mayor al finalizar el tiempo acordado por cuenta de los intereses que genera.

Pese a ello, este es uno de los productos a los que menos acceden los colombianos. Al respecto, un estudio realizado por Mejor CDT señaló que apenas un 3% de la población cuenta con un CDT abierto para que sus inversiones logren una mayor rentabilidad.

Además de los bancos, otras entidades financieras brindan diferentes opciones para que los clientes puedan tener su certificado de depósito a término con tasas de interés que llegan a superar el 11% efectivo anual. Sin embargo, hay otros que la manejan con una cifra por encima del 9% efectivo anual.

Al respecto, Caracol Radio realizó un sondeo para determinar los tres bancos que brindan las mejores ganancias si un cliente está interesado en invertir una cifra de 100 millones de pesos a un plazo de un año. Cada una de ellas, permite abrir la cuenta en un tiempo de aproximadamente 20 minutos. Estos son:

Banco Mundo Mujer

De acuerdo al sondeo, el Banco Mundo Mujer es la entidad de este tipo que cuenta con la mejor rentabilidad para abrir un CDT en diciembre de 2025, al manejar una tasa del 9,5% efectivo anual. En este caso, si una persona está dispuesta a invertir 100 millones de pesos y define un plazo de 12 meses, la ganancia final que recibirá es de 109.500.000 pesos.

Banco W

Por debajo del Banco Mundo Mujer, se encuentra el Banco W, cuya tasa de rentabilidad alcanza el 9,3% efectivo anual, por lo que también llega a ser atractiva en el mercado. Si un cliente toma esta opción, puede recibir unos 109.300.000 pesos de retorno en caso de que difiera su inversión inicial de 100 millones de pesos a un año.

MiBanco

El tercer lugar del sondeo le corresponde a MiBanco. Al igual que los dos casos anteriores, cuenta con una rentabilidad superior al 9% al manejar una tasa del 9,15% efectivo anual. Por lo tanto, si una persona invierte unos 100 millones de pesos con un plazo de un año, recibirá un total de 109.150.000 pesos cuando finalice este tiempo.

Ahora bien, en el caso de otros bancos más tradicionales como lo son Banco de Bogotá, BBVA, Davivienda o Bancolombia, manejan una tasa de rentabilidad superior al 8% efectivo anual, lo que garantiza que un cliente pueda recibir algo más de 108 millones de pesos si decide abrir un CDT en diciembre con alguna de estas entidades.

¿Qué otras entidades cuentan con la mayor rentabilidad en un CDT?

Según indica la plataforma Mejor CDT, la entidad financiera que maneja la rentabilidad más alta en Colombia para este mes de diciembre es Koa, la cual llega a ser del 11% efectivo anual, lo que representa una ganancia final de 111 millones de pesos al finalizar su inversión en las condiciones pactadas.

Por otra parte, Coltefinanciera, Ban100 y Credifamilia son otras que manejan una alta rentabilidad, ya que es superior al 10%, lo que garantiza un retorno de 110 millones de pesos.