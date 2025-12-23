Análisis: CDT vs cuenta de ahorros, ¿cuál le conviene más para invertir en 2026 según su perfil?

Ahorrar no solo es una práctica sana en la vida financiera de las personas, sino que, a largo plazo, se vuelve un seguro, puesto que este funciona como “salvavidas” ante posibles emergencias que se puedan presentar a futuro, como lo son calamidad familiar, asuntos médicos o también, si llega a ocurrir un despido en el área laboral.

Incluso, más allá de solo ser un mecanismo económico para emergencias, funciona como un potenciador para alcanzar metas, ya sea a largo o corto plazo. Asimismo, es una herramienta que llega a brindar tranquilidad ante imprevistos y demás.

Se debe resaltar que ahorrar es un hábito que se adquiere con el tiempo, es por ello que para algunas personas, más allá de ser un “colchón”, es una forma de ganar, puesto que en ciertas entidades bancarias se ofrece un rendimiento en el ahorro, lo cual termina siendo una forma de inversión, como también, solo están en las que se deposita dinero cada cierto tiempo. Es allí, dónde nacen dos mecanismos de ahorro:

Certificado de Depósito a Término (CDT).

Cuentas de ahorro.

Si bien ambas cumplen con la función de almacenar el dinero de los clientes, tienen algunas características que las diferencia entre sí, tanto así, que uno termina siendo más atractiva que la otra.

Diferencias entre un CDT y una cuenta de ahorros

Cabe advertir que dependerá de cada persona y sus objetivos abrir cada uno de los dos productos. En ese caso, estás son las diferencias que existen:

CDT

Un CDT es un producto financiero que se adquiere para realizar inversiones a largo plazo, donde se deposita dinero en una entidad bancaria y se establece cierta cantidad de tiempo en el que el dinero depositado, es una de las formas de inversión más seguras que existen. Además, según el Banco de la República, normalmente, el tiempo que puede durar el dinero consignado, puede variar de la siguiente manera:

De 30 a 60 días.

De 60 a 90 días.

De 90 a 180 días.

De 180 días a 360 días, es decir, hasta un año.

Un punto importante a tener en cuenta, es que, una vez el dinero sea depositado, no se puede acceder a él, puesto que es un sistema de ahorro a largo plazo.

Cuenta de ahorros

Una cuenta de ahorros, es una herramienta financiera diseñada para depositar dinero que genera una rentabilidad con un tipo de interés variable, esto según BBVA. Además, a diferencia del CDT, este permite que el cliente acceda a su capital cuando lo necesite.

Por otro lado, se debe tener presente que ambas herramientas tienen finalidades distintas que se ajustan dependiendo a las necesidades, propósitos y proyectos que tenga una persona a futuro. Es por ello que, antes de invertir el dinero en alguna de estas dos opciones, se debe estudiar y cuestionar el para qué, por qué y si cumple con los objetivos que el cliente tenga.

¿Qué le conviene más para invertir en el 2026?

Como se ha mencionado, antes de adquirir alguno de los dos productos, es necesario contar con un perfil que se ajuste según las necesidades de cada persona, puesto que los objetivos de ahorro e inversión pueden ser diferentes:

Cuenta de ahorros: para aquellos que en el 2026, quieran tener una mayor flexibilidad en el acceso al flujo de caja que exista en su cuenta y a su vez una pequeña rentabilidad en el dinero depositado, pueden acceder a uno cuenta de ahorros.

para aquellos que en el 2026, quieran tener una mayor flexibilidad en el acceso al flujo de caja que exista en su cuenta y a su vez una pequeña rentabilidad en el dinero depositado, pueden acceder a uno cuenta de ahorros. CDT: para los que quieran tener un método de ahorro más robusto y con mayores ganancias a largo plazo, el CDT es una buena opción. Además, un recordatorio es que, a diferencia de la cuenta de ahorro, este no le permite acceder al dinero en cualquier momento, ya que para eso, se establece una cantidad de tiempo determinada donde lo depositado gana cierta cantidad de intereses, es decir, de rentabilidad.

Se debe tener en cuenta que la tasa que maneje cada banco puede variar dependiendo el comportamiento de la economía y la inflación del IPC en Colombia el año que viene.

Perfil y requisitos para abrir o adquirir alguno de los dos productos

Para acceder a un CDT, debe contar con la siguiente documentación y contar con el siguiente perfil:

Ser mayor de edad y ser una persona natural.

Contar con su documento de identidad y otros datos personales adicionales.

Tener capital financiero para invertir. El solicitante debe tener en cuenta que lo que deposite, debe ser dinero que no deba necesitar en el plazo que invierta , es decir, si el cliente acordó un plazo de un año, en ese año, no podrá hacer uso de lo consignado.

, es decir, si el cliente acordó un plazo de un año, en ese año, no podrá hacer uso de lo consignado. Contar con la capacidad de definir el plazo en el que invertirá, el monto y forma de pago de intereses.

Para acceder a una cuenta de ahorros, debe contar con la siguiente documentación y contar con el siguiente perfil:

Persona natural que sea mayor de edad.

Contar con su documento de identidad y otros datos personales adicionales.

Puede o no contar con un monto, es decir, en algunos casos, ciertas entidades bancarias le solicitan una cantidad de dinero para activar la cuenta.

Puede hacer uso del dinero en cualquier momento.

La cuenta puede usarse como uso personal, o como cuenta de nómina (en esta caso, si su empresa o empleador le paga su salario).

Ninguna de las dos cuentas es mejor que la otra, pero sí van dirigidos hacia un público en específico. Como se mencionó, cada uno de los productos, se ajusta dependiendo las necesidades y lo que busca el cliente.

