Asesinan a adolescente de 17 años en ataque sicarial en Palmira, Valle

Un adolescente de 17 años fue asesinado a disparos en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. El ataque ocurrió en la carrera 17 con calle 42, frente a una institución educativa, cuando el menor se movilizaba en horas de la noche en compañía de otros dos jóvenes.

Según las primeras versiones, hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, accionaron armas de fuego contra la víctima para luego huir de la zona.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció horas después mientras era intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas.

“La víctima se encontraba junto a dos jóvenes más, cuando llegan sujetos en motocicleta y accionan sus armas de fuego contra la integridad del menor”, relató el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

La Policía Nacional rechazó el crimen y anunció que adelanta una investigación para esclarecer los móviles y dar con la captura de los responsables.

De manera preliminar, las autoridades analizan si el homicidio estaría relacionado con una presunta disputa entre estructuras delincuenciales conocidas como “La 300” y “20 de Julio”, que en los últimos días han sido señaladas de enfrentamientos por el control territorial en Palmira.

En el marco de esa confrontación, también se investigan el doble homicidio ocurrido el sábado 21 de febrero en esa misma población, así como el asesinato de otro hombre registrado horas después ese mismo día.