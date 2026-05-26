Por amenazas, refuerzan seguridad a concejal y coordinador de campaña de Abelardo en Yumbo, Valle

Las autoridades de Yumbo, Valle, reforzaron las medidas de seguridad alrededor del concejal Johnnathan Alvear, coordinador en el municipio del movimiento “Defensores de la Patria”, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de denunciar hechos intimidatorios en su residencia.

De acuerdo con la denuncia, al inmueble habrían llegado una corona fúnebre, elementos balísticos y mensajes amenazantes, situación que ya es investigada por organismos de inteligencia y la Policía.

El secretario de Gobierno de Yumbo, Carlos Arango Murgueitio, confirmó que la administración municipal activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad.

“Se presentó una situación donde llegan a su residencia unos elementos que posiblemente pueden constituirse como una amenaza. Inmediatamente activamos ruta con los grupos de inteligencia y empezamos a hacer investigación”, señaló el funcionario.

Según explicó, durante las últimas horas las autoridades recopilaron videos y demás elementos probatorios que harán parte de la denuncia penal que será instaurada formalmente por el cabildante.

Además, indicó que la Policía mantiene acompañamiento permanente tanto en la sede política como en el sector donde reside el concejal, mientras avanzan las verificaciones sobre el origen y alcance de los hechos.

“Estamos doblando las medidas de seguridad hasta esclarecer si de verdad hay una amenaza real o es solamente para generar pánico”, afirmó Arango.

El secretario de Gobierno también advirtió sobre la preocupación de las autoridades por el contexto electoral en el que ocurre el caso.

“No podemos permitir que una situación de estas vaya a alterar el orden público y la seguridad dentro del municipio. Tenemos que garantizar el derecho constitucional de elegir y ser elegido”, manifestó.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de realizar el estudio de seguridad para determinar el nivel de riesgo y las medidas adicionales que podrían adoptarse.

Las autoridades también señalaron que los grupos de inteligencia trabajan para establecer si existe relación entre estos hechos y la actividad política del concejal.

En el comunicado divulgado por el movimiento “Defensores de la Patria”, la organización aseguró que “los actos de violencia están tocando directamente a quienes acompañan el proyecto presidencial de Abelardo De La Espriella en diferentes regiones del país”.

Asimismo, el movimiento pidió a las autoridades nacionales investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad de sus integrantes, al advertir que “la democracia no puede arrodillarse ante los violentos”.