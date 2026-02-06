GAULA de la Policía capturó a pareja que se hacía pasar por disidencias para extorsionar en Palmira
Los detenidos exigían hasta 50 millones de pesos a comerciantes y estarían implicados en ataques incendiarios usados como mecanismo de presión.
Unidades del GAULA de la Policía Valle capturaron en flagrancia a dos personas en vía pública del municipio de El Cerrito, cuando recibían dos millones de pesos en efectivo producto de exigencias ilegales a un comerciante de la región.
Según las autoridades, los capturados se hacían pasar por integrantes del grupo armado organizado residual “Adán Izquierdo”, con el fin de intimidar a comerciantes y exigirles altas sumas de dinero, bajo amenazas contra su integridad y la de sus familias.
La investigación permitió establecer que las exigencias se realizaban a través de mensajes de WhatsApp y que, en caso de no acceder a los pagos, las víctimas eran amenazadas con ataques contra sus bienes.
Entre los hechos asociados a este caso se encuentra la quema de una motocicleta en el centro de Palmira y la conflagración de la fachada de una vivienda en el barrio Olímpico, ocurrida el pasado 3 de febrero de 2026, presuntamente como mecanismo de presión.
Las autoridades señalaron que la pareja perfilaba a sus víctimas mediante seguimientos y recopilación de información sobre sus rutinas.
Además, utilizaban como fachada la supuesta prestación de servicios técnicos en instalación de cámaras de seguridad para obtener datos sobre movimientos y accesos a las residencias.
Con estas capturas, la Policía informó que se esclarecen tres casos de extorsión. En el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares y una motocicleta, presuntamente utilizada para la comisión de los hechos.
Los detenidos y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión agravada.
La Policía reiteró el llamado a denunciar oportunamente a través de la línea 165 del GAULA.