Capturan a un hombre tras persecución y decomisan 626 kilos de droga en Palmira

El conductor evadió un puesto de control y fue interceptado tras un plan de cierre.

Una persecución policial terminó con la captura de un hombre y la incautación de 626 kilos de estupefacientes en Palmira. El procedimiento se registró luego de que el conductor de una camioneta negra desatendiera una señal de pare durante labores de control.

De acuerdo con la Policía, el hecho comenzó en el barrio Municipal, donde uniformados realizaban verificación de antecedentes.

Al ordenar la detención del vehículo, el conductor aceleró y emprendió la huida, realizando maniobras peligrosas e infringiendo normas de tránsito.

Ante esta situación, se activó un plan de cierre con apoyo de otras patrullas, lo que permitió hacer seguimiento hasta el sector de Comfaunión.

Intento de fuga y captura

Durante la persecución, la camioneta perdió el control y terminó fuera de la vía, en una zona verde. En ese momento, dos hombres descendieron e intentaron escapar.

Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y capturado en el lugar, mientras el segundo huyó hacia una zona boscosa. Las autoridades informaron que se mantuvo la búsqueda con apoyo de otras unidades.

Hallazgo del cargamento

Posteriormente, al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron 175 paquetes con sustancia vegetal con características similares a la marihuana y 11 paquetes con sustancia pulverulenta similar a la cocaína.

En total, el cargamento correspondía a 626 kilos de estupefacientes, con un valor estimado de 350 millones de pesos. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.