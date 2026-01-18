Ejército desmanteló cinco laboratorios de coca del Clan del Golfo en San Luis, Antioquia

San Luis, Antioquia

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca del Clan del Golfo en rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño.

La acción militar se llevó a cabo en la vereda La Cristalina, donde los soldados intervinieron estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, logrando una afectación significativa a las economías ilícitas que financian a grupos criminales que operan en el departamento.

“Se destruyeron estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos entre ellos ACPM, gasolina, amoniaco y solución de pasta a base de coca, además de cemento y hoja de coca”, explicó el Teniente Coronel Yimmy Cayetano Mancilla Mancilla, comandante Batallón Energético y Vial N.º 4.

Más detalles

Durante la operación, las tropas hallaron 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, además de una caneca de 500 litros y múltiples recipientes plásticos y metálicos empleados para el almacenamiento ilegal de sustancias químicas.

También fueron neutralizados 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca, insumos utilizados en las diferentes fases del procesamiento del narcótico. Asimismo, se inutilizaron elementos empleados en la producción, entre ellos un escurridero, un mezclador, tres fumigadores, un reloj de pesa y más de 60 canecas de distintas capacidades.

Como resultado, se logró la destrucción controlada de cerca de 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilogramos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos.

La afectación a las finanzas ilícitas fue estimada en más de 630 millones de pesos.