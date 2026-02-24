Muere a los 71 años David Carradine, padre de Hilary Duff en la serie de televisión ‘Lizzie McGuire’

En la noche del lunes se conoció la noticia de la muerte del actor estadounidense Robert Carradine, más conocido por su papel como Lewis Skolnick en la franquicia de películas La revancha de los novatos y como Sam McGuire en la serie de Disney Channel Lizzie McGuire, a los 71 años.

Hilary Duff, quien interpretó a la hija de Carradine en la serie de televisión de Disney Channel ‘Lizzie McGuire’, compartió la noticia de la muerte del actor en un homenaje publicado en Instagram el lunes por la noche.

“Esto duele.Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucho cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Siempre estaré agradecida por ello. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón está con él, con su familia y con todos los que lo querían”, expresó.

Robert, miembro de la familia Carradine, hizo sus primeras apariciones en series de televisión del oeste como ‘Bonanza’ y en la serie de televisión de su hermano David, ‘Kung Fu’.

El primer papel cinematográfico de Carradine fue en la película de 1972 ‘The Cowboys’, protagonizada por John Wayne.