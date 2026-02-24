Hable con elPrograma

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, se declaró no culpable del asesinato de sus padres

Reiner compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y solo habló una vez, aceptando una fecha futura para el juicio el 29 de abril.

NEW YORK, NY - MAY 04: Nick Reiner discuss &quot;Being Charlie&quot; AOL Studios In New York on May 4, 2016 in New York City. (Photo by Adela Loconte/WireImage)

Matheo

Nick Reiner, hijo del cineasta y actor Rob Reiner, se declaró este lunes no culpable del asesinato de su padre y su madre, Michelle Singer Reiner, quienes fueron hallados muertos a puñaladas en su casa de Brentwood, California.

Reiner, de 32 años, compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y solo habló una vez, aceptando una fecha futura para el juicio el 29 de abril.

Durante la breve audiencia no se mencionó el estado mental de Reiner.

Lea también: Lily Collins de ‘Emily in Paris’ interpretará a Audrey Hepburn en filme sobre Desayuno con diamantes

Reiner se encuentra detenido sin fianza en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility, en el centro de Los Ángeles.

Fue arrestado alrededor de las 9:15 p. m. del 14 de diciembre, horas después de que su hermana descubriera los cadáveres de sus padres.

Nick Reiner ha hablado abiertamente sobre su larga batalla contra la adicción a las drogas.

Le puede interesar: Gloria Estefan criticó la persecución de inmigrantes e instó a los latinos a protestar por abusos

Revelando que entre los 15 y los 19 años estuvo en 18 centros de rehabilitación.

Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato con agravantes que podrían acarrearle la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable.

Fuera del tribunal, el fiscal del distrito, Nathan Hochman, dijo que su oficina aún está decidiendo si solicitará la pena de muerte.

