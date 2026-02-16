Muere a los 95 años el actor Robert Duvall, recordado por ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’

El actor estadounidense ganador del Óscar, Robert Duvall, conocido por su participación en películas como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, falleció este domingo 15 de febrero a los 95 años.

La noticia fue publicada por su esposa en la cuenta oficial de Facebook de Duvall: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció tranquilamente en casa, rodeado de amor y comodidad”.

“Para el mundo, era un actor ganador de un Óscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y ser el centro de atención. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo daba todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja a todos algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, finalizó.

Con una carrera que abarcó siete décadas, Duvall fue considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos.

Recibió un Óscar, un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos premios Primetime Emmy y un premio del Sindicato de Actores.

Debutó como actor en el cine interpretando a Boo Radley en la película ‘Matar a un ruiseñor’ de 1962.

Duvall ganó el Óscar al ‘Mejor actor’ por su papel de una antigua estrella del country alcohólica en la película ‘El Precio de la felicidad’ de 1983

Otras películas nominadas al Óscar en las que participó son ‘El padrino’ de 1972, ‘Apocalypse Now’ de 1979 y ‘El juez’ de 2014.

Otras películas destacadas incluyen ‘El Padrino II’ de 1974, ‘El mejor’ de 1984, ‘Días de Trueno’ de 1990, ‘60 segundos’ del año 2000 y ‘Jack Reacher: Bajo la mira’ de 2012 y ‘Garra’ de 2022.

Reviva una entrevista de Julio Sánchez Cristo con Robert Duval:

Escuche otra entrevista de Julio Sánchez Cristo con Robert Duval:

