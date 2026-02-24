“Nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación”, Rubén Blades a Willie Colón

Este lunes, el músico, cantante, compositor, actor, activista y político panameño Rubén Blades publicó en su página web oficial un texto titulado ‘A Willie Colón’, en el que se despidió de su excompañero, quien falleció el pasado sábado a los 75 años en la ciudad de Nueva York.

En el texto, el salsero recuerda la primera vez que conoció a Willie: “Fue en 1967, ¿o 1968?, cuando conocí a Willie y a Héctor en Panamá, la primera vez que fueron para amenizar unos carnavales".

Además, de como surgió su asociación, “allí sostuve mi primera conversación con Willie, sin que imagináramos que en pocos años crearíamos una conexión personal, emocional e intelectual, capaz de cambiar la estructura tradicional de la salsa, desde un esquema de temas con letras y de arreglos dirigidos al baile y estrictamente limitados a la realidad del barrio, a una música de contenido urbano y nacional, que no evadía la presentación del asunto político”.

Habló sobre sus diferencias personales, aclarando “que estas existen y existirán en todo tipo de relación”.

Confiesa que “Siempre sentiré afecto por Willie aun a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado”.

“Y aunque también me molestó su apoyo y simpatía por el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos, nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente ni elimina ni cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos”, agregó.

Pero “a pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación”,

Finalizó diciendo: “Willie Colón se ha ido, pero solo físicamente. Usted no está muerto, compadre. Al contrario, ahora es que Usted comienza a vivir”.