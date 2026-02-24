Más de 550 casos de dengue han sido notificados en el Atlántico en lo corrido del año

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.

De acuerdo con el boletín epidemiológico departamental, con corte a la semana epidemiológica 3 de 2026, en el Atlántico se han notificado 556 casos de dengue, de los cuales 221 han sido confirmados, lo que equivale al 35,6%.

La cifra representa una disminución del 67,3 % frente al mismo periodo de 2025, la tasa de incidencia departamental se ubica en 14 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la tasa nacional que es de 20,9.

Sin embargo, algunos municipios han superado el límite superior lo que mantiene activas las alertas y las acciones de vigilancia y se ha implementado en el Atlántico el plan piloto de vacunación a niños de 9 años en cinco municipios.

“La población priorizada en este momento, debido a estudios que ha hecho el ministerio, es la población de niños y niñas de nueve años de edad. ¿Dónde deben acudir en el municipio de Malambo? A la ESE Hospital de Malambo, donde está disponible este biológico para su aplicación”, dijo Linda Oñoro, subsecretaria de Salud Pública del Atlántico.

La funcionaria invitó a la comunidad a suministrarse los biológicos.

“Vamos a tener una introducción gradual de este biológico, la idea es que podamos tener más adelante otros municipios dentro de este mismo proceso

Desde la Secretaría de Salud reiteraron que la vacunación es una herramienta clave para reducir el riesgo de complicaciones y muerte por dengue, pero no reemplaza las acciones de control del mosquito transmisor.