Inició vacunación infantil contra el dengue en cinco municipios del Atlántico

En el Atlántico inició la vacunación contra el dengue en niños y niñas de 9 años en cinco municipios priorizados del departamento. Malambo fue el territorio pionero en esta jornada, que comenzó oficialmente.

La estrategia contempla la introducción al Plan Ampliado de Inmunización (PAI) de la vacuna QDenga®, autorizada en Colombia por el INVIMA, como parte de un proceso gradual dirigido inicialmente a la población de 9 años de edad, grupo priorizado por los criterios nacionales basados en la carga epidemiológica y el comportamiento histórico del evento entre 2019 y 2023.

El departamento del Atlántico destaca a nivel nacional por la solidez de sus programas de inmunización. Según el reporte técnico de priorización del Minsalud, Malambo se encuentra en el nivel 2A (Muy Alta prioridad), no solo por la carga de la enfermedad, sino también por mantener una cobertura óptima de vacunación superior al 80% en biológicos trazadores como la DPT. Esta eficiencia operativa garantiza que el territorio está preparado para la introducción escalonada de este nuevo biológico.

Aunque Malambo lidera el piloto, la estrategia de la Gobernación del Atlántico contempla una expansión gradual a otros municipios con alta transmisión viral. En las próximas fases se integrarán Soledad, Baranoa, Sabanalarga y Puerto Colombia.

Criterios de priorización

La selección de Malambo como municipio de inicio respondió a un análisis técnico basado en datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que evidenciaron antecedentes de dengue grave y complicaciones que requirieron manejo en Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas.

Teresita Mastrodoménico Medina, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del departamento del Atlántico, explicó el alcance de esta estrategia.

“Malambo fue el primer municipio escogido para hacer la introducción escalonada de esta vacuna a nivel del departamento del Atlántico por el comportamiento epidemiológico y por la letalidad que tuvo entre el 2019 y el 2023 las muertes que tuvieron los niños de 5 a 9 años”, precisó.

La funcionaria reiteró que esta fase está focalizada exclusivamente en niños y niñas de 9 años, conforme a los lineamientos nacionales.