Bolívar inicia vacunación escalonada contra el dengue que beneficiará a niños y niñas priorizados

La vacuna Qdenga, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda Pharmaceutical Company, fue incorporada al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y al programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). Será aplicada de manera gratuita a la población priorizada, como medida complementaria a las acciones de prevención y control del mosquito transmisor del dengue.

La selección de los 18 municipios beneficiarios en el país se realizó con base en criterios técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que contemplan la incidencia histórica de casos, el riesgo de transmisión y la vulnerabilidad poblacional. Bajo estos lineamientos, Turbaco fue el primer municipio en Bolívar escogido para la implementación del plan piloto, debido a sus condiciones epidemiológicas y demográficas.

Cabe señalar que la estrategia se ejecutará de manera progresiva, articulada y técnicamente orientada, como parte de un enfoque integral de prevención primaria del dengue.

En esta primera fase se dispondrán 1.504 dosis, dirigidas exclusivamente a niños y niñas de 9 años o que estén matriculados en cuarto grado de primaria. El esquema contempla dos dosis con un intervalo de tres meses, las cuales serán aplicadas por talento humano en salud capacitado de la ESE y de las IPS habilitadas en el departamento.

La incorporación de la vacuna Qdenga se suma a las medidas tradicionales como la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, el control vectorial, la educación comunitaria y la consulta oportuna ante la aparición de síntomas. Estudios técnicos indican que esta intervención podría contribuir a reducir la incidencia, la carga clínica y los costos asociados al dengue, especialmente en zonas de alta endemicidad.

La Secretaría de Salud de Bolívar reitera el llamado a padres, cuidadores e instituciones educativas para facilitar la participación de los menores priorizados y continuar aplicando las medidas de prevención en el hogar.