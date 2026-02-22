Plan piloto de vacuna contra el dengue avanza en Huila, más de 5.000 niños serán inmunizados gratis

Autoridades de salud avanzan en la vacunación gratuita contra el dengue en niños de Neiva, Palermo y Rivera como parte de un plan piloto nacional. Cesar Germán Roa Trujillo. Foto Caracol Radio Neiva

Con más de 160 casos de dengue reportados hasta la cuarta semana epidemiológica del año y ocho municipios en alerta, las autoridades de salud del Huila avanzan en un plan piloto de vacunación contra esta enfermedad, dirigido inicialmente a más de 5.000 niños en Neiva, Palermo y Rivera.

El secretario de Salud departamental, Cesar Germán Roa Trujillo, explicó que el territorio fue priorizado por el Ministerio de Salud para la implementación de la vacuna Qdenga, la cual será gratuita y estará disponible febrero en los puntos institucionales de vacunación para menores de 9 años o que cursen cuarto grado de primaria.

La meta es ampliar la cobertura entre 8.000 y 10.000 menores, quienes deberán completar un esquema de dos dosis para lograr protección contra el virus.

Las autoridades reiteraron que, aunque la vacunación representa un avance importante, la principal medida sigue siendo la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, el Aedes aegypti, que también propaga enfermedades como fiebre amarilla, chikunguña, zika y el virus Oropouche, una enfermedad emergente que ha generado alertas sanitarias en la región.

El funcionario recordó que en 2024 se registraron 19 muertes por dengue en el Huila y en 2025 cinco fallecimientos, por lo que insistió en la prevención para evitar nuevas víctimas. Además, confirmó que el departamento no presenta casos de fiebre amarilla, aunque se mantiene la vigilancia por el brote nacional que deja varios fallecidos, especialmente en el Tolima.

Como estrategia complementaria, la Secretaría de Salud también implementa pruebas con pintura insecticida en instituciones educativas, con resultados positivos en una sede rural del municipio de Rivera.

Finalmente, el funcionario agradeció al Ministerio de Salud por priorizar al Huila dentro del plan piloto de vacunación contra el dengue, una decisión que calificó como fundamental debido a que el departamento, especialmente Neiva, es territorio endémico y concentra la circulación de varios virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikunguña, zika y otras enfermedades asociadas a este vector.