Joven de 17 años fue asesinado en una riña con otro de 15 en las afueras de un colegio de Medellín

Medellín

Una riña entre un estudiante y un egresado de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez en Medellín terminó con la muerte de un adolescente de 17 años. El agresor sería otro menor de 15 años, tras múltiples problemas de convivencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero en horas de la tarde, al frente del colegio. La víctima resultó gravemente herida con un arma cortopunzante y fue trasladada a la Clínica Sagrado Corazón. Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, falleció.

El menor de 15 años se presentó ante las autoridades para confesar el crimen y continuar con el proceso judicial correspondiente, por la muerte de su excompañero de colegio.

Acompañamiento e investigaciones de las autoridades

Frente a lo ocurrido, la Secretaría de Educación de Medellín informó que, una vez se conocieron los hechos, se activaron los protocolos establecidos y las autoridades competentes asumieron la investigación.

El miércoles siguiente al hecho violento, el rector de la institución educativa convocó al Comité de Convivencia Escolar y solicitó el acompañamiento del Programa Escuela Entorno Protector.

Desde la Administración Distrital señalaron que se vienen fortaleciendo acciones preventivas y pedagógicas orientadas a la convivencia escolar, la mediación de conflictos y la identificación temprana de riesgos, en articulación con distintas dependencias del Distrito.

Además, se hizo un llamado tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía al respeto por las familias involucradas y evitar cualquier tipo de señalamiento o estigmatización.

Por lo pronto, las autoridades continúan investigando el homicidio para esclarecer el caso, la posible relación de los hechos con bandas delincuenciales con injerencia en la zona y comprobar los problemas de convivencia entre los menores de edad.