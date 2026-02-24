Hallaron un cuerpo en el río Cauca que podría ser del auxiliar del policía desaparecido en Fredonia

Santafé de Antioquia

Luego de varios días de búsqueda por parte de las autoridades, parece que ya fue hallado el cuerpo del auxiliar de policía que estaba desaparecido desde el 18 de febrero luego de que se metiera a nadar al río Cauca en el corregimiento de Puente Iglesia en el municipio de Fredonia, suroeste de Antioquia.

Según el reporte policial, en la vereda El Tunal, sector La Cecilia del municipio de Santafé de Antioquia, fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en el afluente; al revisarlo, coincidía con las características de Brayan Estiven Montoya, de 19 años. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, donde se adelantará la identificación plena del muchacho y se entregará a la familia.

La policía ha manifestado que el joven que habría muerto ahogado llevaba 6 meses como Auxiliar de la policía de Antioquia en el corregimiento de Puente Iglesia de Fredonia.