Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 01:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Hallaron un cuerpo en el río Cauca que podría ser del auxiliar del policía desaparecido en Fredonia

El joven de 19 años habría sido encontrado en el afluente a la altura del municipio de Santafé de Antioquia, vereda El Tunal, en el occidente del departamento.

Puente de Occidente. Foto: cortesía Gobernación de Antioquia.

Puente de Occidente. Foto: cortesía Gobernación de Antioquia.

Santafé de Antioquia

Luego de varios días de búsqueda por parte de las autoridades, parece que ya fue hallado el cuerpo del auxiliar de policía que estaba desaparecido desde el 18 de febrero luego de que se metiera a nadar al río Cauca en el corregimiento de Puente Iglesia en el municipio de Fredonia, suroeste de Antioquia.

Según el reporte policial, en la vereda El Tunal, sector La Cecilia del municipio de Santafé de Antioquia, fue encontrado un cuerpo sin vida flotando en el afluente; al revisarlo, coincidía con las características de Brayan Estiven Montoya, de 19 años. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, donde se adelantará la identificación plena del muchacho y se entregará a la familia.

La policía ha manifestado que el joven que habría muerto ahogado llevaba 6 meses como Auxiliar de la policía de Antioquia en el corregimiento de Puente Iglesia de Fredonia.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir