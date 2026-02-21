Un menor de 14 años murió en una riña escolar con otro compañero en un colegio de Bello, Antioquia

Bello- Antioquia

En el municipio de Bello se reportó el fallecimiento de un menor de edad de 14 años que cursaba el grado séptimo. Al parecer, otro joven de 16 años le habría ocasionado la muerte en medio de una riña en la parte externa del Colegio Universidad Virtual de Colombia.

La policía manifestó que una vez conoció el caso, llegó hasta el barrio El Pinar, donde ocurrieron los hechos, y aprehendió al menor, quien estaba en compañía de un acudiente. La investigación del caso apenas inicia, pero todo apunta a que se trataría de problemas de convivencia escolar.

“La Policía Nacional aprehendió a un adolescente de dieciséis años en el municipio de Bello por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio con arma corto o pulsante. El procedimiento se adelantó de manera inmediata por parte de nuestros uniformados, quienes llegaron al lugar donde se presentaron los hechos y materializaron la pensión del menor”, reportó reportó el Coronel Juan Carlos Sierra Pineda, Subcomandante Policía Metropolitana.

La alcaldía del municipio de Bello manifestó que el menor fallecido alcanzó a ser llevado a un centro médico, pero murió por la herida ocasionada. De inmediato se activaron los protocolos para atender al menor presuntamente infractor y acompañar a las familias de los adolescentes.