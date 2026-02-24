“Fue riesgoso”: Medicina Legal por entrega de restos de Camilo Torres, faltando un último examen

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, aseguró que fue “riesgoso” entregar los restos atribuidos al sacerdote Camilo Torres cuando aún faltaba el último examen genético, y explicó que las decisiones iniciales se sustentaron en tomas preliminares y en un estudio de carácter cualitativo. “Yo creo que fue riesgoso haberse lanzado a sacar los resultados porque nos faltaba todavía correr doce muestras”, afirmó en entrevista con 6 AM W.

El funcionario indicó que el proceso previo se basó principalmente en indicios iniciales desde la antropología forense y no en la totalidad de los análisis científicos requeridos para una confirmación plena. “Ellos se lanzaron con un estudio muy cualitativo y con un indicio inicial de que podría ser el padre Camilo Torres”, señaló, al referirse al abordaje inicial del caso.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas reveló que se había encontrado una coincidencia biológica concluyente con los restos del padre, Calixto Torres. No obstante, aún quedaba pendiente una verificación con los restos de la madre, Isabel Restrepo, que fueron traídos desde Cuba en el marco de esta investigación científica.

Durante el diálogo, Cortés confirmó que el último examen pendiente resolvió la duda sobre la identidad de los restos óseos. “Tenemos que hay una posibilidad de ochocientos cuarenta y cuatro millones de veces de que las muestras que llegaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son del cuerpo de Camilo Torres”, explicó.

Según detalló, el análisis forense se adelantó durante varias semanas luego de que en enero se reportaran indicios sobre la posible correspondencia de los restos. “En enero tuvimos la oportunidad de hablar con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y se informó de indicios de que podría ser el cuerpo de Camilo Torres Restrepo”, dijo.

A partir de ese momento, el Instituto realizó comparaciones con material biológico familiar para robustecer la verificación científica. “Desde enero hasta el día de hoy se vino haciendo un análisis forense a los restos, a las muestras que teníamos del padre Camilo Torres y de la abuela de Camilo Torres, y con los resultados los cerramos el día de ayer”, indicó.

El director precisó que antes del cierre definitivo ya existía una alta probabilidad de coincidencia, pero que el equipo técnico continuó con las pruebas pendientes durante cerca de un mes. “El día de ayer era en un noventa y nueve por ciento de posibilidad de que las muestras que llegaron aquí al instituto fueran del padre Camilo Torres”, agregó.

Cortés reiteró que el proceso debió esperar los resultados completos de laboratorio. “Creo que realmente faltó entregar los resultados completos teniendo en cuenta los estudios genéticos”, concluyó, tras confirmar que el último examen permitió establecer con plena autenticidad que los restos hallados en un cementerio de Bucaramanga corresponden al sacerdote Camilo Torres Restrepo.