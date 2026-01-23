Quién fue Camilo Torres Restrepo, ‘el cura guerrillero’, cuyos restos fueron presuntamente hallados

Este 2026 se cumplen 60 años del fallecimiento del cura, sociólogo y revolucionario Camilo Torres Restrepo, del cual se asegura en un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que sus restos han sido finalmente hallados.

Antes de esta información, lo único que se había podido rescatar del padre Torres había sido su sotana, la cual está guardada y exhibida en el Palacio de Nariño.

¿Quién fue Camilo Torres Restrepo?

Camilo Torres fue un sacerdote, sociólogo, investigador y líder político colombiano, conocido por sus esfuerzos por unir los movimientos marxistas y sindicalistas con el cristianismo en búsqueda de la revolución de las clases bajas en el país.

Nació en el tradicional barrio de La Candelaria, en el seno de una familia burguesa y liberal, que le pudo ofrecer una vida acomodada.

Se graduó de bachiller en el año 1946, en el Liceo Cervantes y, a pesar de haber estudiado derecho en la Universidad Nacional, abandonó la carrera tras el primer semestre para ingresar al Seminario Conciliar de Bogotá y ordenarse sacerdote, una de sus más grandes pasiones a lo largo de su vida.

Su otra gran pasión fue la comunidad. En 1958 viajó a Europa y se graduó como sociólogo en Bélgica con el trabajo “Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá”, que lo perfiló como uno de los pioneros en sociología urbana del país.

En 1959 regresó a Bogotá y fue nombrado capellán de la Universidad Nacional. Allí, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología en 1960, a la que estuvo vinculado como profesor y llevó a cabo trabajos comunitarios con líderes sindicales y políticos y con la gente del común.

Sin embargo, Camilo Torres entendía que el único camino válido para las transformaciones estructurales de Colombia era por medio de la toma de armas, ya que durante ese tiempo vio amenazadas sus intenciones por la persecución de la que era víctima por parte del Estado y de la Iglesia.

Así entonces, escribió su último ensayo sociológico en 1963: “La violencia y los campos socioculturales en las áreas rurales”, en el que planteó que la violencia era factor importante del cambio social.

La conexión de Camilo Torres con el ELN y su fallecimiento

En 1965, Torres crea el Frente Unido, el cual pretendía reunir todos los grupos sindicalistas y políticos de corte marxista, incluyendo el Partido Comunista, para hacer oposición al Frente Nacional.

El Frente Nacional fue un acuerdo político que, aunque en su momento fue una propuesta destinada a restaurar la democracia en el país (debido a la época de violencia agravada por la dictadura militar de Augusto Rojas Pinilla), le cerró las puertas a partidos e ideas alternativas a la liberal/conservadora para todas las ramas del poder público.

Por medio de este movimiento, el cura terminó teniendo contactos con las existentes guerrillas fundadas para terminar uniéndose al Ejército de Liberación Nacional en búsqueda de la revolución. Sin embargo, tres semanas después de su vinculación, el 15 de febrero de 1966, fue dado de baja por el ejército colombiano.

¿Por qué son causa de debate sus restos?

Después de su asesinato, nunca se supo sobre el paradero de sus restos.

Álvaro Valencia Tovar, el general del ejército que comandó esta emboscada, dio declaraciones para el documental ‘El rastro de Camilo’ en 2014, del director Diego Briceño Orduz, donde aseguró que “no quería que el cadáver de Camilo fuera convertido en una bandera política” o un sitio de adoración o turismo. Debido a eso, nunca se confirmó la ubicación de sus restos.

No obstante, el ex-presidente Juan Manuel Santos se encomendó a buscarlo durante su gobierno. Esta pesquisa se planteó como un “gesto simbólico” para avanzar en la reconciliación y los diálogos de paz con el ELN.

Se había rumorado que los despojos del cura habían sido encontrados en una exhumación de un panteón militar, en la Quinta Brigada de Bucaramanga. Sin embargo, luego se confirmó que no eran de él.

El fiscal general de la nación de aquel entonces, Jorge Perdomo, informó que “después de haber hecho todos los cotejos de ADN, se logró establecer que no se trata de Camilo Torres la persona que se encuentra allí inhumada”. En cambio, la investigación determinó que los restos exhumados correspondían en un 99,9 % a los del ciudadano Mario Belarmino Cáceres.

Ante estos rumores, se espera que en el futuro puedan hacerse exámenes forenses para el reciente hallazgo informado por el ELN.