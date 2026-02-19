Admiten tutela que busca frenar construcción de osario para Camilo Torres en la U. Nacional

Justicia

El juez 54 Administrativo del Circuito Judicial admitió para su estudio una acción de tutela que busca suspender la construcción del osario donde reposarían los restos óseos del sacerdote, sociólogo y militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Camilo Torres Restrepo.

Además, negó la solicitud de suspender inmediatamente las obras de construcción en la capilla Cristo Maestro.

La acción constitucional fue interpuesta por los ciudadanos Ricardo Esteban Ruiz Castro y Diego Garzón Rincón, quienes argumentaron que la decisión vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, la participación ciudadana, el patrimonio cultural y la salubridad pública.

La tutela, que se radicó contra la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pretende frenar la construcción del osario donde se depositarían los restos de Torres Restrepo, que el pasado 15 de febrero fueron entregados por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) al padre Javier Giraldo.

Camilo Torres (Crédito: Archivo Banco de la República)

Entre tanto, el juez consideró que las medidas cautelares solicitadas por los accionantes no son procedentes, pues no existe un riesgo de perjuicio irremediable y, por ello, decidió no suspender las obras de construcción en la capilla Cristo Maestro.

Por su parte, la Universidad Nacional ha manifestado su interés de albergar los restos del líder del ELN.

Entre los argumentos de los accionantes se encuentran el patrimonio cultural que representa la capilla, pues “es un edificio de gran valor arquitectónico, artístico e histórico”, que fue construido entre los años 1949-1953 por los arquitectos Edgar Burbano y Alberto Iriarte y, aunque no tiene un reconocimiento como tal, debería, según ellos, solicitarse autorización.

También deberán pronunciarse sobre la tutela la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud.

¿Quién fue Camilo Torres Restrepo?

Camilo Torres, el cura guerrillero

Camilo Torres fue un sacerdote, sociólogo, investigador y líder político colombiano, conocido por sus esfuerzos por unir los movimientos marxistas y sindicalistas con el cristianismo en búsqueda de la revolución de las clases bajas en el país.

Nació en el tradicional barrio de La Candelaria, en el seno de una familia burguesa y liberal, que le pudo ofrecer una vida acomodada.

Se graduó de bachiller en el año 1946, en el Liceo Cervantes y, a pesar de haber estudiado derecho en la Universidad Nacional, abandonó la carrera tras el primer semestre para ingresar al Seminario Conciliar de Bogotá y ordenarse sacerdote, una de sus más grandes pasiones a lo largo de su vida.

Su otra gran pasión fue la comunidad. En 1958 viajó a Europa y se graduó como sociólogo en Bélgica con el trabajo “Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá”, que lo perfiló como uno de los pioneros en sociología urbana del país.

En 1959 regresó a Bogotá y fue nombrado capellán de la Universidad Nacional. Allí, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología en 1960, a la que estuvo vinculado como profesor y llevó a cabo trabajos comunitarios con líderes sindicales y políticos y con la gente del común.

Sin embargo, Camilo Torres entendía que el único camino válido para las transformaciones estructurales de Colombia era por medio de la toma de armas, ya que durante ese tiempo vio amenazadas sus intenciones por la persecución de la que era víctima por parte del Estado y de la Iglesia.

Así entonces, escribió su último ensayo sociológico en 1963: “La violencia y los campos socioculturales en las áreas rurales”, en el que planteó que la violencia era factor importante del cambio social.

La conexión de Camilo Torres con el ELN y su fallecimiento

ELN y Camilo Torres. Fotos: Getty Images / Colprensa

En 1965, Torres crea el Frente Unido, el cual pretendía reunir todos los grupos sindicalistas y políticos de corte marxista, incluyendo el Partido Comunista, para hacer oposición al Frente Nacional.

El Frente Nacional fue un acuerdo político que, aunque en su momento fue una propuesta destinada a restaurar la democracia en el país (debido a la época de violencia agravada por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla), le cerró las puertas a partidos e ideas alternativas a la liberal/conservadora para todas las ramas del poder público.

Por medio de este movimiento,el cura terminó teniendo contactos con las existentes guerrillasfundadas para terminar uniéndose alEjército de Liberación Nacionalen búsqueda de la revolución. Sin embargo, tres semanas después de su vinculación, el 15 de febrero de 1966, fue dado de baja por el ejército colombiano.