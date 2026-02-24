Medicina Legal confirma que muestras entregadas corresponden al cuerpo del cura Camilo Torres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal, confirmó en primicia para 6AM W que las muestras entregadas a la entidad corresponden al cuerpo del sacerdote Camilo Torres.

“El equipo científico técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó las pruebas sobre las muestras óseas que fueron entregadas al instituto y tenemos que hay una posibilidad de 844 millones de veces de que las muestras que llegaron sean del cuerpo de Camilo Torres Restrepo”, aseguró.

Detalló que en enero de 2026 hablaron con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y allí se entregó el primer informe en el que se daban indicios sobre la posibilidad de que fuera el cuerpo de Camilo Torres.

“En estos días, desde enero hasta el día de hoy, se vino haciendo un análisis forense a las muestras que teníamos del padre de Camilo Torres y de la abuela de Camilo Torres. Con los resultados nos dimos cuenta que era en un 99% posible de que las muestras fueran del padre Camilo Torres”, sostuvo.

De otro lado, mencionó que, según él, fue “riesgoso” entregar los restos de Camilo Torres al padre jesuita Javier Giraldo sin tener la confirmación.

