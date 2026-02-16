Así fue la entrega digna de los restos del padre Camilo Torres Restrepo: Unidad de Búsqueda

Colombia

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero, informó que los hallazgos forenses permitieron confirmar que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga durante 2024 corresponden al padre Camilo Torres Restrepo, muerto en 1966 en el contexto del conflicto armado.

En un acto íntimo, reservado y bajo el mandato humanitario, extrajudicial y confidencial de la entidad, la UBPD realizó la entrega digna del cuerpo en la tarde del domingo 15 de febrero al sacerdote y defensor de derechos humanos Javier Giraldo, quien ha acompañado durante años la búsqueda de la verdad sobre el paradero del religioso.

“La genética es un elemento fundamental en la investigación, pero no el único. Hace parte de un modelo integral que articula análisis forense, contexto, información comunitaria y demás hallazgos científicos. El informe presentado es sólido e impecable”, afirmó el investigador, Luis Fondebrider.

Investigación iniciada en 2019

La Unidad de Búsqueda explicó que la investigación humanitaria y extrajudicial comenzó en 2019. En el proceso se reconstruyeron los hechos ocurridos el 15 de febrero de 1966, cuando murieron al menos cinco personas, entre ellas el padre Camilo Torres Restrepo, en zona rural de Santander.

Como parte de las acciones en terreno, el 19 de junio de 2024 la entidad intervino el sitio señalado y recuperó una urna funeraria. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, realizó una diligencia en el Cementerio Central de Bogotá para la toma de muestras biológicas de familiares fallecidos del sacerdote, con el fin de fortalecer el proceso de identificación.

Análisis forenses y confirmación de identidad

Entre julio de 2025 y enero de 2026, los equipos técnicos ampliaron los análisis de individualización y reasociación de estructuras óseas.

Según detalló la directora Forero, estos estudios consolidaron la hipótesis de identidad al encontrar concordancias entre el perfil biológico reconstruido y lesiones compatibles con las causas de muerte registradas históricamente, esto a pesar de que Medicina Legal informara que no tenía certeza de que si fueran los restos de Camilo Torres.

La UBPD dice que el procedimiento se desarrolló bajo los principios humanitarios que rigen su mandato, priorizando la dignidad de las víctimas y el acompañamiento a los buscadores.

Con esta entrega, la entidad avanza en el esclarecimiento de uno de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano.