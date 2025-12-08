Jorge Carrascal causa sensación en Europa: interesaría a grandes de Inglaterra, Francia e Italia

Jorge Carrascal fue una de las mayores sorpresas en el bicampeonato de Flamengo, de Liga de Brasil y la Copa Libertadores. El colombiano, que llegó en agosto al club por una cifra cercana a los 13 millones de dólares, se fue ganando de a poco la titular y lo retribuyó con grandes presentaciones.

El cartagenero marcó el único gol en las semifinales ante Racing, tuvo una muy buena final del torneo internacional y en el partido definitivo del Brasileirao contribuyó con una asistencia para sellar el título. A raíz del nivel mostrado en Fla, el futbolista de la Selección Colombia despierta interés en clubes de Europa.

Los equipos que tendrían interés en Carrascal

Según contó desde Brasil la periodista Monica Alves, el volante de 27 años habría causado interés en tres equipos de Europa, Juventus (Italia), Olympique de Marsella (Francia) y Newcastle (Inglaterra).

De momento no existen propuestas formales ni negociaciones avanzadas y se trata de solo observación y seguimiento al desempeño del futbolista. No obstante, desde Francia apunta Sky Sports que miembros de la dirección deportiva del Marsella, Pablo Longoria y Medhi Benatia, son quienes lideran ese interés desde el club que dirige Roberto De Zerbi.

Carrascal, quien ha disputado 21 partidos con Flamengo con una contribución de 2 goles y 5 asistencias, podría regresar a Europa luego de pasar por equipos de menor envergadura. Recienetemente estuvo en Rusia, en el CSKA y el Dinamo Moscú, así como tuvo recorrido en Karpaty Lviv de Ucrania y el Sevilla Atlético de España.

Ahora bien, el equipo que desee a Carrascal deberá satisfacer a Flamengo a nivel económico, pues llegó hace poco al club y tiene contrato hasta 2029. Según su cotización en el portal web, Transfermarkt, está valorado en 7 millones de euros, pero está claro que deberán pagar mucho más si lo quieren fichar.

Flamengo, en modo Copa Intercontinental

El conjunto de Filipe Luis ya se encuentra en Doha, Catar, de cara a disputar la Copa Intercontinental, en la cual se enfrentan los campeones de cada continente. Allí, Flamengo deberá medirse a Cruz Azul y, si gana, se medirá ante Pyramids de Egipto. De imponerse, jugará la gran final contra PSG.