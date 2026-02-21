Nelson Deossa: del sueño verdolaga a la ambición mundialista

El mediocampista colombiano Nelson Deossa atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En entrevista con Transfermarkt, el jugador del Real Betis repasó su crecimiento profesional, su pasado en Colombia y su anhelo de vestir la camiseta de la Tricolor rumbo al Mundial de 2026.

Deossa llegó al fútbol español tras un destacado rendimiento internacional y una transferencia millonaria que lo ubicó entre las inversiones más altas en la historia reciente del club andaluz. Sin embargo, su arranque no fue sencillo debido a molestias físicas que retrasaron su adaptación. Con el paso de los meses logró consolidarse, sumar minutos en LaLiga y también en la Europa League, ganándose la confianza del cuerpo técnico encabezado por Manuel Pellegrini.

Le puede interesar: ¿Falcao, al Mundial? Prensa argentina habla de supuesto acuerdo con Néstor Lorenzo

Al recordar su etapa en Atlético Nacional, el volante no ocultó la emoción. Aseguró que vestir la camiseta verdolaga fue cumplir un anhelo personal, especialmente por tratarse del club del que es hincha. En Medellín disputó una temporada destacada y conquistó sus primeros títulos como profesional: la Superliga y la Copa , logros que marcaron su impulso hacia el exterior.

Sobre el presente del fútbol colombiano, Deossa considera que la liga mantiene un alto nivel competitivo y confía en que Nacional vuelva a pelear por el campeonato. Además, se refirió al proceso de la Selección Colombia, destacando la mentalidad del grupo actual y su ambición de alcanzar objetivos históricos. Aunque aún no ha debutado oficialmente, el volante reconoce que jugar en Europa puede acercarlo a ese llamado.

También le interesa: Colombia cerrará su preparación al Mundial 2026 ante un sorpresivo rival

En la charla también tuvo palabras de admiración para Luis Díaz, a quien calificó como uno de los máximos referentes del país en la actualidad. Con figuras consolidadas en el exterior y una nueva generación en ascenso, Deossa cree que Colombia tiene argumentos para soñar en grande en la próxima cita mundialista.