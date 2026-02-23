Estas son las cuentas de la Selección femenina sub 20 para clasificar al Mundial

Cuentas de la Selección femenina sub 20 para clasificar al Mundial / Foto: Redes sociales de la Selección Colombia

La Selección Colombia femenina Sub-20 le quedan dos partidos para definir su futuro en el Hexagonal del Sudamericano de la categoria. El equipo nacional no ha mostrado el nivel que se esperaba en esta fase decisiva y apenas sumó su primer punto tras empatar 1-1 frente a Paraguay el pasado 22 de febrero. Con ese resultado, la Tricolor es penúltima en la tabla, pero mantiene opciones matemáticas de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia.

El próximo reto será este miércoles 25 de febrero frente a Venezuela, en un duelo directo por la clasificación. Colombia está obligada a ganar para llegar con vida a la última jornada, en la que enfrentará a Argentina el sábado 28 de febrero.

Estas son las cuentas que tiene la Tricolor

Las cuentas son claras; si la Selección consigue dos victorias en los partidos que restan, sumará seis puntos y alcanzará siete en total, cifra que le aseguraría el cupo al Mundial sin depender de otros resultados.

Existe un segundo escenario para la tricolor; Si Colombia suma cuatro puntos (una victoria y un empate), llegaría a cinco unidades. En ese caso, deberá vencer a Venezuela y empatar con Argentina. Sin embargo, si iguala ante la Vinotinto, no la superará en la tabla y quedará condicionada a otros resultados.

También podría clasificar con cinco puntos si Paraguay pierde sus dos compromisos restantes, aunque ese panorama implica depender de terceros.

El margen de error es mínimo, Colombia necesita recuperar contundencia y solidez para sostener el sueño mundialista en las dos últimas fechas del torneo.