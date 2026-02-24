Fabricio Sanguinetti dedica grandes elogios a la Liga colombiana: “Es una de las mejores del mundo”

El uruguayo Fabricio Sanguinetti es una de las revelaciones de la Liga colombiana en sus primeras ocho fechas. El jugador de 25 años milita precisamente en el equipo relevación del campeonato, Internacional de Bogotá, quien lidera el campeonato en este resurgir del club.

El atacante, que registra con el equipo capitalino un gol y cuatro asistencias en siete compromisos disputados en el presente campeonato, dialogó con El VBar de Caracol Radio, dedicando grandes elogios al torneo y refiriéndose a las acciones polémicas presentadas ante Millonarios el pasado fin de semana.

Sobre su opinión de la Liga colombiana, Sanguinetti manifestó: “Yo como extranjero siempre la vi muy atractiva la Liga colombiana, tiene muchos equipos grandes, muchos equipos históricos. Acá en Bogotá está Millonarios, Santa Fe; Nacional en Medellín, el DIM; Once Caldas también, que fue campeón internacional. Hay muchos equipos grandes y eso para el extranjero, viéndolo de afuera, llama muchísimo la atención”.

El jugador fue más allá: “También la afición, jugar a estadios llenos, la gente es muy pasional, y después la calidad de los jugadores, hay jugadores que son de talla mundial, que han jugado en Europa, que son jugadores de Selección. Para mí, eso lo hace, indiscutible, una de las mejores Ligas de Sudamérica y del mundo”.

Entretanto, sobre las acciones polémicas del juego en el que Internacional derrotó 3-2 a Millonarios, el uruguayo consideró que no fueron penaltis, asegurando que algunas acciones se terminan desvirtuando en el VAR.

“Para mí no es. Lo complicado del VAR es que el árbitro lo mira en cámara lenta y no es real, para mí las repeticiones las tienen que pasar a la velocidad del partido, porque a veces cuando uno las mira a cámara lenta, parece que son faltas, pero no, es un contacto mínimo”, manifestó.

Finalmente, Fabricio Sanguinetti dejó en claro que, a pesar del liderato, no dejan de lado la tabla del descenso, clasificación en la que Internacional de Bogotá había comenzado el campeonato seriamente comprometido.