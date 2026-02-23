¿Crisis arbitral en Colombia? Repasamos los fallos en la Liga

Nada más en la octava jornada de la Liga colombiana, por no ir más lejos, las decisiones arbitrales generaron polémica en varios partidos del Fútbol Profesional Colombiano. En el juego entre Internacional y Millonarios y Santa fe vs Junior, se presentaron algunas de ellas.

Pero estas no se han quedado solo en esta fecha. Durante lo que va del semestre, los árbitros y su nivel han sido cuestionado por equipos, técnicos, directivos, hinchas y medios de comunicación, pues, incluso con la herramienta del VAR, se comenten más equivocaciones de las esperadas.

Hacemos un recuento de estos fallos arbitrales durante el primer semestre del año.

Internacional - Millonarios

En este partido se presentaron dos decisiones polémicas, el árbitro era Carlos Ortega quien pito un penalti a favor de Millonarios sobre Macalister Silva. A pesar de decretar la falta, después atendió el llamado del VAR y cambió la decisión que había tomado.

Después, no pito como pena máxima un agarrón sobre Leonardo Castro en el área.

Santa Fe - Junior

En este juego disputado en el estadio El Campín el árbitro fue Wilmar Roldán quien pitó una pena máxima a favor de Junior por una salida riesgosa de Andrés Mosquera Marmolejo. Aunque Roldán no dio la falta de inmediato, el VAR lo llamó para que cambiara la decisión y dio la pena máxima.

Pereira - Llaneros

En este partido, el árbitro Pabón expulsó a Gustavo Torres con roja directa por una falta inexistente. El VAR fue el que llamó al juez para que tomara la decisión de mostrarle la tarjeta. También se pitó un penalti a favor de Llaneros que no era.

Cali - Pasto

En este juego el árbitro fue Jairo Mayorga y en una falta contra Tití Rodríguez y cuando va a amonestar al infractor, el delantero del Cali cobra a riesgo y anota. Después el VAR llama a al central y este invalida el gol.

“Era gol y no roja. El árbitro Mayorga por llamado del VAR anuló mal un gol al Cali y expulsó a Gil, pero por ser una reanudación el VAR no podía entrar, debían definirla en el campo. Por ello lo que se debió hacer conforme al Protocolo VAR, era dar gol y no roja”, dijo José Borda.

Millonarios - Águilas

En este partido el árbitro fue Luis Matorel. Águilas protestó por un penal que pitó a favor de Millonarios y que terminó en gol de Falcao García. Los jugadores del equipo visitante argumentaron fallo en la decisión.

Como no se dieron a conocer los audios del VAR, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó que, “poner el audio es ir directamente contra la persona que de pronto se equivocó y esto pues es peligroso, desafortunadamente, en un país como el nuestro”.

Junior - América

El árbitro fue Ferney Trujillo. En este juego América se quejó por un penalti pitado a favor de Junior que se pitó como tal, pero que al ser revisado por el VAR se confirmó que la falta había existido fuera del área. Después, el juez dio 12 minutos de adición en los que el equipo local consiguió la victoria con otro penal.