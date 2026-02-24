Independiente Santa Fe oficializó a Maximiliano Lovera: Trayectoria y palmarés del nuevo jugador

Independiente Santa Fe hizo oficial la llegada de un nuevo delantero, quien sería el último refuerzo de cara al primer semestre del 2026. Si bien el club anunció que aún faltan los exámenes médicos, el argentino Maximiliano Lovera será nuevo jugador del club.

“Informamos a nuestros hinchas que a falta de exámenes médicos, Maximiliano Lovera será nuevo jugador del Primer Campeón“, publicó el club a través de sus redes sociales.

Si bien no se ha anunciado al también delantero Jader O’Brian, Independiente Santa Fe daría por cerrado su mercado de pases con el fichaje de Lovera. En el caso de O’Brian, quien sería oficializado próximamente, ya se encuentra en la capital del país.

¿Quién es Maximiliano Lovera?

Maximiliano Lovera es un delantero de 26 años, nacido en Formosa y surgido en las divisiones inferiores de Rosario Central, club en el que ha cumplido dos ciclos a lo largo de su carrera.

Además de haber tenido un breve paso por Racing de Avellaneda, también de su país, ha pasado varios años en el fútbol de Grecia y Chipre, cumpliendo tres ciclos en tres clubes distintos.

Entre 2019 y 2021 militó en Olympiacos, equipo más importante de Grecia. Ese mismo año se marchó al Omonia Nicosa de Chipre, donde permaneció hasta el 2022; mientras que en la temporada 2022-2023 jugó para el Ionikos de Nicea, también griego.

¿Cuántos títulos tiene en su carrera?

A sus 26 años, Maximiliano Lovera cuenta con seis títulos en su carrera deportiva, conseguidos en el fútbol de Grecia y Argentina. Con Rosario Central ganó la Copa Argentina del 2018, la Copa de la Liga en 2023 y la Liga del 2025; con Olympiacos alcanzó la Superliga y Copa de Grecia en la temporada 2019-2020; mientras que con Omonia Nicosia ganó la Copa de Chipre en la temporada 2021-2022.