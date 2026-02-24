“Eso es un carretazo que se inventó Petro”: ‘Lucho’ Garzón sobre propuesta de Asamblea Constituyente

El candidato al Senado de la República por la Alianza Verde, Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, habló en los micrófonos de Sin Anestesia, de La Luciérnaga, este lunes, 23 de febrero, para referirse a varios temas coyunturales que trascienden en el debate público del país, siendo uno de estos la ya conocida convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro.

Lea más: Lucho Garzón, candidato al Senado, habla en Sin Anestesia de La Luciérnaga

¿Se arrepiente de haber votado por el presidente Gustavo Petro?

‘Lucho’ Garzón reveló en el diálogo con este medio que en las elecciones de 2022 votó el presidente Gustavo Petro y, además, aseguró que a la fecha no se arrepiente de haberlo hecho.

“La agenda de Gustavo Petro es una agenda de cambio, reformas, y yo jugué a eso como jugó mucha gente. No estoy arrepentido (de votar por Petro) porque yo lo que creo es que las reformas están ahí, y la agenda del 2022 está ahí, y a mí me gustaría implementarlas ahora que soy el número uno de la lista del Senado, de la Alianza Verde, y que voy a jugar”, enfatizó.

Le puede interesar: “Soy una líder social, la voz de aquellos que no tienen voz”: precandidata Martha Viviana Bernal

Su opinión de una posible Asamblea Nacional Constituyente: ¿la apoya?

El también exalcalde de Bogotá subrayó en que “para nada” está de acuerdo con una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Según dijo, esto “es un carretazo que se ha inventado el presidente Petro . Eso es una manera de estimular una elección, de ir y decir: ¿Usted está con la revolución o está contra la revolución? Si yo apoyara a la constituyente, ¿para qué voy al Congreso?“.

Lea también: ”El Congreso debe entender que hay que hacer unas reformas”: ‘Lucho’ Garzón

Finalmente, se le mencionó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya inició la recolección de firmas para este fin, a lo que Garzón respondió tajantemente: “Benedetti recoge firmas hasta para separarse”.

Vea la entrevista completa a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: