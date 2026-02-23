“Soy una líder social, la voz de aquellos que no tienen voz”: precandidata Martha Viviana Bernal

Este lunes, 23 de febrero, hablaron en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio con Vanessa de la Torre, los precandidatos presidenciales de la consulta del Frente por la Vida (izquierda), entre ellos Martha Viviana Bernal, quien se refirió a su visión de país y algunas de su propuestas de cara a las elecciones de este 2026.

¿Cómo llegó a la consulta y a ser precandidata presidencial?

Para Bernal, su precandidatura y su presencia previa en la carrera presidencial de este 2026 “es demostrar que cualquier colombiano puede llegar y eso es lo que estamos haciendo”.

En sentido político, Bernal aseguró: “No tengo cola, no tengo padrino político y no tengo estructuras (políticas detrás)”.

“Yo estaba por un movimiento que se llama Unión Federal por la Equidad, que es un movimiento por firmas. La inscribimos el 5 de junio totalmente independiente. Efectivamente no logramos recolectar un millón de firmas, porque para eso necesitaba un capital importante y también una estructura bastante grande. Luego fui a un movimiento que se llama Agenda Progresista, que es un movimiento de veteranos de centro-izquierda pensadores, y me abrieron la puerta y ellos, a su vez, abren la puerta con el Partido Fuerza”, contó.

Entonces, ¿cuál es su corriente política?

Bernal explicó que al no considerarse en algún sector político, se ubica “en la parte humanista”.

“Yo no creo ni en la derecha ni en la izquierda. Yo creo en un país unido, yo creo en una Colombia unida, una Colombia que ya no aguanta más polarización y más guerra. Es un absurdo, yo vengo de abajo, de donde la gente se está matando por ideologías y por eso ya decimos no más: no más derecha, no más izquierda, solo sentido común, conciencia y, ante todo, primar el ser humano”, dijo.

Y enfatizó: “Realmente no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de Petro, ni de Uribe. Vengo realmente de la base social y quiero representar al negro, al blanco, al campesino, al empresario, a las mujeres, a los paisas, a todo el país, porque son 32 departamentos, 1.100 municipios y 40.000 veredas que necesitan una nueva opción de país”.

¿Reformaría la constitución?

La precandidata comentó que “el problema ni siquiera es la Constitución Política, porque la Constitución está, de alguna u otra manera, bien. Yo no haría una constituyente, pero sí habría una reforma constitucional, es claro. Acá el problema es cómo estamos gobernando. Estamos gobernando desde el centralismo y el centralismo está matando a las regiones, está matando a los departamentos. Aquí hay que descentralizar los ministerios y llevarlos al territorio”.

En esa línea, enfatizó en que espera que, aunque no es de izquierda, “las bases progresistas también vean” en ella “una opción”.

“Hay cosas que no me gustan de este gobierno, pero hay cosas que sí, y hay que decirlo, y hay que ser consciente”, añadió.

“Soy una líder social”

Por otro lado, Bernal aseveró en su parte que se considera “una líder social” y, adicionalmente a eso, es la “voz de aquellos que no tienen voz, de esas mujeres y de esos hombres que no se sienten representados. Aquí los estamos representando”.

¿Qué le diría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump?

Hacia el cierre de la conversación, se le preguntó a la precandidata Bernal sobre qué mensaje le daría a Donald Trump en caso de que ganara la presidencia colombiana.

“Le diría que nosotros somos un país soberano, que respeto profundamente las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y que si soy presidenta de Colombia vamos a respetar esos acuerdos comerciales, pero sí le pediría más respeto hacia la soberanía de nuestro país”, concluyó.

¿Debe continuar la paz total del presidente Petro?

Finalmente, afirmó que los procesos de paz total del presidente Gustavo Petro se deben “reformar”.

“Yo creo en una paz entre todos y para todos. Aquí no solamente es sentarse con el victimario, hay que sentarse con las víctimas y con todo Colombia”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche la entrevista completa a continuación:

