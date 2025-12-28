Petro explica los cambios que planea con la constituyente: “no se hará en época electoral”

AME393. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/03/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla este martes, en la Plaza de Bolivar de Bogotá (Colombia). Petro llamó al pueblo a rebelarse contra quienes se oponen a sus reformas a la salud y laboral, que están empantanadas en el Congreso donde corren el riesgo de hundirse en la Comisión Séptima del Senado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Muchos han sido los cuestionamientos que ha recibido el presidente Gustavo Petro, tras la inscripción formal del comité promotor de la Asamblea Constituyente, que realizaron el pasado viernes ante la Registraduría Nacional.

Por lo que le salió al paso a los señalamientos, y aseguró que la constituyente no se hará en época electoral, teniendo en cuenta que hasta ahora comienza la recolección de firmas para la que tendrán un plazo de tres meses para recoger el 5 por ciento del censo electoral nacional, es decir cerca de dos millones y medio de firmas que planean presentar el proyecto el 20 de julio del próximo año, ante el nuevo Congreso que se elegirá en el mes de marzo.

“Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte, pues está, no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después”, dijo.

¿Para qué sería necesaria una constituyente?

El mandatario también explicó cuáles son los propósitos de convocar a una constituyente y entre ellos sería poner sobre la mesa las reformas sociales que fueron bloqueadas del actual gobierno, la adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática, el nuevo ordenamiento territorial y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones para que haya más autonomía regional, pero con control ciudadano, la reforma a la justicia, y a la política para poder implementar el control de softwares y de elecciones, así como a la financiación de campañas, el voto libre y las revocatorias.

También, los actos legislativos de implementación inmediata de los acuerdos de paz y una reforma agraria más profunda.