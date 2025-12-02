Política

Lucho Garzón será cabeza de lista al Senado por la coalición Alianza verde y en Marcha

La Alianza Verde también decidió que su cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será Catherine Juvinao.

La decisión de “Lucho” Garzón de ser precandidato a la Alcaldía Bogotá cayó como una sorpresa en el movimiento político En Marcha. Foto: Colprensa

Juan Carlos González

El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón vuelve al escenario político y será cabeza de lista al Senado por la coalición Alianza Verde y En Marcha. Garzón fue elegido con 20 votos, Jotape Hernández recibió 7 y Angélica Lozano 5 quienes también buscaban ocupar la cabeza de lista.

Lucho Garzón fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2008 como representante del Polo Democrático Alternativo. También ocupó el cargo de ministro de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Garzón intentó regresar a la alcaldía en 2019 y actualmente respalda la candidatura presidencial de Juan Fernando Cristo, director de En Marcha.

En la misma jornada, la Alianza Verde definió a Catherine Juvinao como quien liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. Para Boyacá, el liderazgo estará en manos de Jaime Raúl Salamanca y, en Risaralda, la responsabilidad recaerá en Alejandro García.

