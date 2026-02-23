¿Colombia necesita una nueva Constituyente?: La propuesta de Héctor Pineda, de Frente por la Vida

Héctor ‘Tico’ Pineda, candidato del Frente por la Vida, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar sus propuestas progresistas con enfoque de desarrollo para regiones colombianas.

En un principio, Pineda mencionó algunos de sus logros cuando trabajó con Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.

“Me fue bien, logramos el objetivo que nos propusimos, ingresé a la Alcaldía de Bogotá por una sola cosa: el tema de la regionalización y lo logramos, fue la primera región de planificación después de casi 25 años de vigencia de la Constitución del 91″, dijo.

¿Colombia necesita una nueva Constituyente?

“Lo que necesita Colombia es armonizar la Constitución del 91 con una realidad que sigue siendo la de 1886″, aseguró.

Y explicó que la estructura de departamentos, viene de la estructuración de 1886. “Ni Petro se ha atrevido, eso hay que modificarlo, porque mientras exista esa estructura no es posible armonizar el mandato de la Constitución del 91 con una estructura políticoadministrativa de una Constitución que fue derogada en 1991″, detalló.

De este modo, comentó que tiene una propuesta denominada ‘La región bioceánica de Colombia’: “Siete departamentos de la costa Caribe con cuatro departamentos de la costa Pacífica en una sola región para rehacer la lección que nos enseñaron de que Colombia limita el norte con el mar Caribe. Falso. Colombia no limita con ningún mar”.

¿Qué hay qué hacer por el deporte en Colombia?

“Fortalecer el Ministerio de Deporte, pero no es nombrar deportistas. Lo que se requiere es una persona capacitada y conocedora del deporte y sobre esa base hacer lo que hay qué hacer".

¿Qué piensa de la vicepresidenta, Francia Márquez?

“La vicepresidenta es una mujer valiente, defensora de los derechos humanos y le tocó enfrentar un país supremamente racista. Ha salido adelante a pesar de muchas cosas, con errores que a ella como mujer negra se los cobran terriblemente”, afirmó.

Vea el programa COMPLETO: