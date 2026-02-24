🔴ENVIVO Movilidad Bogotá 24 de febrero: Accidentes en Autopista Norte complican la movilidad HOY

EN VIVO: Así se encuentra la movilidad en Bogotá en medio de las fuertes lluvias

La movilidad para este martes de finales de febrero de 2026 estuvo marcada por dos accidentes presentados en la Autopista norte, uno por la calle 187 y otro en la localidad de Suba, en la calle 224. Estos accidentes se reportaron tanto a la 1:09 de la tarde como a la 1:46 respectivamente.

También hubo un accidente a una vivienda por la localidad de San Cristóbal. Sin embargo, ya se encuentra el cuerpo de bomberos y la administración realizando las gestiones para solucionar el problema. De momento, se autoriza el paso controlado.

Así está la movilidad en Bogotá

02:55 p.m |Se despeja la Autopista Norte después de que una grúa retirara los vehículos que se accidentaron.

01:58 p.m |Hubo un siniestro vial ocurrido entre un tractocamión y una motocicleta en la localidad de Suba, Autopista Norte con Calle 224 sentido norte-sur.

01:46 p.m | Cuerpo oficial de Bomberos y una Ambulancia han llegado al lugar del accidente de la Autopista Norte con calle 187. El carril se encuentra paralizado.

01:23 p.m |Un Camión colisionó contra una vivienda en la localidad de San Cristóbal, en la Carrera 5 con calle 27 Sur. El cuerpo de Bomberos ya se encuentra en el lugar del accidente.

01:15 p.m |Debido a las lluvias que se dieron a la madrugada en la capital, hay inundaciones en la Autopista Sur con carrera 62 sentido Oriente-Occidente.

01:09 p.m |Grave accidente en la Autopista Norte con Calle 187, que causó un siniestro múltiple y afecta la circulación en el carril.

12:11 p.m |Las fuertes lluvias reportadas a la madrugada dejaron inundaciones en la Avenida Boyacá con Calle 66 Sur.

¿Cómo está Transmilenio HOY, 24 de febrero?

La página oficial de Transmilenio no ha reportado novedades relacionadas al tránsito de este sistema, por lo que el servicio funciona de manera correcta hasta esperar nuevos reportes.

Pico y Placa de hoy 24 de febrero de 2026 y para el resto de semana

Tenga en cuenta que para la jornada de hoy, los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden transitar libremente por la ciudad. Recuerde que esta modalidad aplica de esta manera para la semana:

Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa. Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Quienes no hagan parte de este grupo pueden aplicar al pico y placa solidario para hacer una excepción.

Tenga cuidado, el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es en la plataforma promocionada por la alcaldía de Bogotá, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

