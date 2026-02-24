Empresa hondureña ASD, señalada por Petro, no participará en las elecciones en Colombia

La empresa ASD, señalada por el presidente Petro por supuesto “fraude en las elecciones de Honduras”, no participará en las elecciones en Colombia, como él mismo lo ha dicho.

Y es que desde la Registraduría le fue aceptada la cesión de su participación de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, encargada de la organización del proceso electoral, en la que también participa Thomas Greg.

Es de recordar que el presidente Gustavo Petro había asegurado que “el software de ASD, filial de Thomas Greg and Sons, es vulnerable”.

Y denunció un presunto fraude en las elecciones de Honduras y otro “detectado por la magistrada Fabiola Márquez del Consejo Nacional Electoral de Colombia para la elección de consejos locales de juventudes”.

Así pues, aunque el presidente Petro aseguró que esta empresa es la encargada de preconteo para las elecciones de Congreso y presidenciales del 2026, no será así, pues cedió su participación.