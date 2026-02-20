Petro presentó el nuevo pasaporte y reveló que pidió la base de datos a Thomas Greg & Sons

Con una buena noticia para todos los colombianos, terminó el presidente Gustavo Petro su intervención en la Plaza de Bolívar.

En plena tarima y junto a los funcionarios del gabinete ministerial, entre ellos, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la directora de la Anla, Irene Vélez y el jefe de la cartera de Educación, Daniel Rojas; el presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte para los colombianos.

“Los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo (...) decían que no ibamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo, pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, debe ser llevado con orgullo”, señaló.

Se trata de la nueva libreta, que según el mandatario, se convierte en el cuarto mejor del mundo y tiene dibujos representativos de los pueblos colombianos y de las famosas “mariposas amarillas” del escritor Gabriel García Márquez.

“Es hermoso. Tiene mariposas amarillas […] guitarras y tiples, cocos, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos, en sus páginas”, dijo.

¿Qué dijo sobre el contrato?

El anuncio del nuevo pasaporte, también estuvo acompañado por cuestionamientos del presidente Petro hacía Thomas Greg&Sons.

Dijo que no hace falta una empresa internacional que haga los pasaportes, porque Colombia cuenta con la infraestructura necesaria para la expedición de las libretas.

Por lo cual, en el evento público le pidió a los directivos de Thomas Greg&Sons, que devuelvan la base de datos porque los documentos se van hacer en Colombia, porque las máquinas que se utilizan para su fabricación, ya están en en el país.