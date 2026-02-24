“El presidente está haciendo política de manera descarada”: Sergio Fajardo

Durante su visita a Barranquilla, el candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que el presidente Gustavo Petro está participando en política pese a las restricciones que impone su cargo. El pronunciamiento se dio al responder sobre el supuesto riesgo que, según el mandatario, existiría frente a las próximas elecciones presidenciales.

“El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada. Y eso no puede ser y no es correcto. Pero eso lo viene haciendo desde siempre. Cada vez que hay elecciones dicen que se las van a robar y que ganaron y todo eso”, dijo Fajardo.

“Yo he perdido y siempre he sido respetuoso. Y el presidente tiene que respetar en Colombia. Así no sea muy emocionante decir que hay que respetar, porque e

Fajardo agregó que este es un momento en el que el país debe respaldar el papel de la Registraduría en la organización y garantías del proceso electoral.